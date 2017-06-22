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Новости Сирии
МИД РФ не располагает новыми данными о судьбе главаря ИГ аль-Багдади
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МИД РФ не располагает новыми данными о судьбе главаря ИГ аль-Багдади

11:32  22 Июня 2017  /обновлено: 11:46  22 Июня 2017
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МИД РФ не располагает новыми данными о судьбе главаря ИГ аль-Багдади

Москва, 22 июня. Москва не располагает новыми данными о возможном уничтожении главаря «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У меня нет (новых данных. — Прим. ФАН)», — сказала дипломат.

Ранее в ООН сообщили, что пока не располагают сведениями о ликвидации лидера ИГ*, который предположительно был убит в результате авиаудара ВКС РФ в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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