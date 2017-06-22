Захарова: Россия вынуждена отреагировать на новые санкции США

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Москва, 22 июня. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена отреагировать на расширение санкций США против РФ.

«На санкции традиционно отвечают какими-то зеркальными методами. Как говорил господин (заместитель главы МИД России Сергей — прим. ФАН) Рябков, этот вопрос находится в стадии проработки», — сказала Захарова в ходе брифинга. — Увы, к сожалению, вынуждены будем на это реагировать».

Напомним, накануне Рябков заявил, что Москва не будет продолжать консультации с США по проблемам в отношениях после расширения санкций. По его словам, расширение санкций США против России является «политическим подарком» украинскому президенту Петру Порошенко.