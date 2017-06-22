Суд в Киеве выдал Януковичу «абонемент» на десять ближайших заседаний

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Киев, 22 июня. Бывшего президента Украины Виктора Януковича вызвали на десять ближайших заседаний по делу о государственной измене.

Повестка опубликована на сайте Оболонского районного суда Киева. В ней говорится, что заседания состоятся 26, 29 июня, 6, 12, 13 июля и 3, 10, 17, 23, 31 августа. В суде отметили, что Януковичу необязательно присутствовать в суде физически — он может принимать участие в процессе в режиме видеоконференции, передает New Inform.

Ранее URA.Ru сообщало, что военная прокуратура Украины засекретила информацию о результатах судебного разбирательства по делу о якобы хищениях близким окружением Януковича 1,5 млрд долларов.