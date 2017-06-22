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Экономика
«Газпром» заложил в бюджет цену на нефть в 48 долларов за баррель
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«Газпром» заложил в бюджет цену на нефть в 48 долларов за баррель

13:32  22 Июня 2017
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«Газпром» заложил в бюджет цену на нефть в 48 долларов за баррель

Москва, 22 июня. Российская компания «Газпром» заложил в свой бюджет на текущий год цену на нефть в 48 долларов за бочку, курс — 63,3 рубля за американский доллар. Об этом говорится в сообщении компании. 

Отметим, что в минувшем году российская компания закладывала в бюджет цену 42 доллара за бочку при курсе — 66,9 руб. 

Ранее стало известно, что министерство юстиции Украины готовит запросы для взыскания антимонопольного штрафа с «Газпрома» за границей. По словам украинского министра Павла Петренко, денежных активов «Газпрома» на территории Украины не хватает для взыскания суммы штрафа в полном объеме. 

#нефть #россия #газпром
Дана Балан
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