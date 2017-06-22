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Подростки, спасшиеся при крушении лодки в Карелии, винят себя в трагедии
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Подростки, спасшиеся при крушении лодки в Карелии, винят себя в трагедии

11:25  22 Июня 2017
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Подростки, спасшиеся при крушении лодки в Карелии, винят себя в произошедшей трагедии

Санкт-Петербург, 22 июня. Двое подростков, спасшихся при крушении лодки в Карелии, винят в произошедшем себя.

Оба мальчика находятся в больнице. Их физическое состояние не вызывает у медиков опасений, в то же время дети находятся в состоянии стресса. К ним приехали психологи из северо-западного управления МЧС из Петербурга.

Напомним, лодка перевернулась на Ладожском озере 19 июня. В ней находились пятеро детей. Двоим из них удалось спасти, еще трое, вероятнее всего, погибли. Их тела по-прежнему не найдены.

#лодка #карелия #подростки
Алексей Громов
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