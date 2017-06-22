В поиске пропавших на Ладоге детей участвуют более 270 человек

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Петрозаводск, 22 июня. Спасательно-поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с пятью подростками, продолжаются. Как сообщил источник ФАН, пропавшие дети пока не найдены.

На месте работают 273 человека, включая 22 водолазов. В поисках пропавших подростков также задействованы 73 единицы техники, из них 32 плавсредства и два вертолета Ми-8. Погода для поисков благоприятная, одно они осложняются большими глубинами.