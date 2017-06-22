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Происшествия
Подросток погиб после драки со сверстником в Воронежской области
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Подросток погиб после драки со сверстником в Воронежской области

11:23  22 Июня 2017
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Подросток погиб после драки со сверстником в Воронежской области

Воронеж, 22 июня. Семнадцатилетний парень скончался в больнице в Боброве Воронежской области, куда его доставили после избиения сверстником. Причины смерти несовершеннолетнего выясняют следователи в рамках доследственной проверки.

Конфликт между парнями произошел в коридоре местного колледжа. Один из них нанес одногруппнику несколько ударов в область туловища, последний почувствовал себя плохо и потерял сознание. Сразу после этого пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался.

Следователи осмотрели место происшествия и тело подростка, из медучреждения уже запрошена необходимая документация. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Отдельно будет дана правовая оценка действиям сотрудников учебного заведения.

#воронеж
Алексей Громов
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