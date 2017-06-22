Минобороны РФ рассекретило документы о начале Великой Отечественной войны

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Москва, 22 июня. Уникальный документы о начале Великой Отечественной войны опубликовали на официальном сайте Минобороны РФ. Раньше эти данные были засекречены и хранились в фондах Центрального архива министерства.

В новом разделе на ресурсе размещены свидетельства советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны. Среди прочих посетители могут ознакомиться с воспоминаниями маршала Советского Союза Ивана Баграмяна.

Представители Минобороны РФ особо подчеркивают, что раньше эти документы, в том числе ответы командующих на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской Армии, нигде не публиковались. Именно эти ответы содержат полную информация о степени готовности оборонительного рубежа по линии госграницы к началу войны.