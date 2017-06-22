В Петербурге возбудили административное дело из-за пыльных улиц

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Санкт-Петербург, 22 июня. Виновных в плохой уборке улиц Петербурга накажут за невыполнение обязанностей по содержанию дорог.

Инициаторами этого выступили представители общественного движения «Красивый Петербург», которые дважды за весну провели проверку соблюдения нормативов на петербургских улицах. В марте этого года активисты зафиксировали ужасающие цифры — норматив пыли на дорогах был превышен в 25 раз. Чиновники заверили, что уже к маю город будет очищен, однако при повторной проверке только по двум адресам из восьми ситуация изменилась.

Тогда активисты направили обращение в УМВД по Петербургу и Ленобласти, где возбудили административное дело по статье 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Как сообщает «Комсомольская правда Петербург», отвечает за содержание Гороховой, Садовой и других улиц в центре Петербурга, на плохую уборку которых и жаловались горожане, ГУДП «Центр», которое может быть оштрафовано на 200–300 тысяч рублей, а должностные лица предприятия — на 20–30 тысяч.