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Новости Сирии
Ситуация в Сирии нормализуется благодаря усилиям России — МИД РФ
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Ситуация в Сирии нормализуется благодаря усилиям России — МИД РФ

11:17  22 Июня 2017
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Ситуация в Сирии нормализуется благодаря усилиям России — МИД РФ

Москва, 22 июня. Усилия России приводят к конкретным результатам в Сирии, ситуация в стране нормализуется, такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Усилия России приводят к конкретным результатам, ситуация в стране нормализуется. Да, до окончания этого процесса еще далеко, — отметила российский дипломат Мария Захарова. — Но наши усилия на сирийском направлении себя оправдывают и приносят результат.  

Ирина Селезнева
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