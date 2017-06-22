Ситуация в Сирии нормализуется благодаря усилиям России — МИД РФ

Москва, 22 июня. Усилия России приводят к конкретным результатам в Сирии, ситуация в стране нормализуется, такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Усилия России приводят к конкретным результатам, ситуация в стране нормализуется. Да, до окончания этого процесса еще далеко, — отметила российский дипломат Мария Захарова. — Но наши усилия на сирийском направлении себя оправдывают и приносят результат.