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Общество
МЧС предупредило москвичей об усилении ветра
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МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

11:53  22 Июня 2017
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Ветер с порывами до 17 метров в секунду обрушится на Москву в четверг

Москва, 22 июня. Синоптики предупредили москвичей о ветре с порывами до 17 метров в секунду, который обрушится на Москву в четверг. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ «Центральное УГМС», с 09:00 до 21:00 22 июня ожидается небольшой дождь, западный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду», — отмечается в сообщении. 

Спасатели просят жителей столицы соблюдать большую осторожность на улице, поскольку при таком сильном ветре возможны обрывы линий электропередач, повал деревьев и обрушение слабо закрепленных рекламных конструкций, сообщает РИАМО.

Геннадий Плющев
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