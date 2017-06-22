Suzuki планирует расширить модельный ряд в России‍

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Токио, 22 июня. Японская машиностроительная компания Suzuki собирается расширить модельный ряд на российском рынке и представить на нем автомобили Ignis и Baleno.

Как сообщили агентству «Автостат» в пресс-службе российского филиала Suzuki, кроссовер Ignis и хэтчбек Baleno хорошо зарекомендовали себя на европейском рынке, поэтому в компании раздумывают над началом их продаж в России. Если расширение модельного ряда в РФ будет одобрено, то Suzuki постарается действовать максимально аккуратно и привлечь покупателя заманчивой ценой.

Добавим, ранее Suzuki представила европейскую версию нового Swift, дебютировавшего в Японии в конце прошлого года. В России новый Swift может появиться только в начале 2018 года.