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Suzuki планирует расширить модельный ряд в России‍
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Suzuki планирует расширить модельный ряд в России‍

11:55  22 Июня 2017
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Suzuki собирается расширить модельный ряд в России

Токио, 22 июня. Японская машиностроительная компания Suzuki собирается расширить модельный ряд на российском рынке и представить на нем автомобили Ignis и Baleno. 

Как сообщили агентству «Автостат» в пресс-службе российского филиала Suzuki, кроссовер Ignis и хэтчбек Baleno хорошо зарекомендовали себя на европейском рынке, поэтому в компании раздумывают над началом их продаж в России. Если расширение модельного ряда в РФ будет одобрено, то Suzuki постарается действовать максимально аккуратно и привлечь покупателя заманчивой ценой.

Suzuki собирается расширить модельный ряд в России

Добавим, ранее Suzuki представила европейскую версию нового Swift, дебютировавшего в Японии в конце прошлого года. В России новый Swift может появиться только в начале 2018 года.

Алексей Громов
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