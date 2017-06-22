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Происшествия
Расчлененный труп нашли под мостом в центре Москвы
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Расчлененный труп нашли под мостом в центре Москвы

11:10  22 Июня 2017
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Расчлененный труп нашли под мостом в центре Москвы

Москва, 22 июня. Уголовное дело возбуждено по факту страшной находки в Москве. Под пилоном Большого Краснохолмского моста обнаружено расчлененное тело женщины.

По сообщениям некоторых СМИ, найдены три фрагмента человеческого туловища, спрятанные в большую сумку. РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД пишет, что труп под мостом был обнаружен 21 июня.

Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к расследованию дела, устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Алексей Громов
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