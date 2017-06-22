Захарова призвала Кабул и Вашингон рассказать о неопознанных вертолетах и поставках оружия ИГ

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Москва, 22 июня. Вашингтон и Кабул не прекращают свое «красноречивое молчание» по полетам неопознанных вертолетов в небе стране Афганистана, хотя депутаты местного парламента ранее сообщили, что эти военные машины принадлежат США и с их помощью боевики ИГ* получили вооружение, которое помогло им захватить территории района Тора-Бора.

Дипломат напомнила, что 14 июня в Афганистане боевикам удалось занять большую часть пещерного комплекса Тора-Бора. После этого депутат парламента Афганистана заявил, что оружие перед боестолкновением им было переброшено вертолетами США.

Полеты неопознанной авиации до сих пор не объяснили ни официальные власти Афганистана, ни Вашингтон. «Продолжается красноречивое молчание. Хотелось бы, чтобы эти неопознанные вертодеты появились не только в небе Афганистана, но и на страницах западных изданий. Вертолеты эти считают американскими, и они оказывают поддержку ИГ», — подчеркнула она.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.