Захарова о решении МОК ввести санкции против РФ: Это политический заказ

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Москва, 22 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Международного олимпийского комитета ввести санкции против России является политизированным.

«Вся история относительно допинга была политизирована от начала до конца, это очевидно», — сказала она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, МОК не представил никаких доказательств того, что российские спортсмены использовали допинг на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

«Это был конкретный политический заказ, кампания была открытая, они объявили ее публичной, спорт был одним из объектов политического удара», — подчеркнула представитель МИД.

Напомним, ранее глава МОК Томас Бах рассказал о том, что МОК намерен ввести санкции против Российской Федерации из-за допинговых нарушений на Олимпийских играх в Сочи.