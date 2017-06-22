Тюменский омбудсмен хочет запретить семьям с детьми разводиться

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Тюмень, 22 июня. Омбудсмен Андрей Степанов предложил отменить разводы для семей, у которых есть дети. Такая инициатива была озвучена на заседании областной Думы.

По словам Степанова, согласие на развод надо давать только при условии всех вопросов детей, рожденных в семье. До сих пор права детей, которые находятся в семье на грани развода, не особо учитываются.

«Дети остаются на заднем фоне. Жизнь ребёнка рушится. Нужно решить: с кем будет жить ребёнок, где учиться, чью фамилию носить, как встречаться с родственниками?», — цитирует слова омбудсмена Ura.Ru.

Степанов считает, что при разводе судьи и родители должны преследовать интересы ребенка.

Сейчас предложение тюменского омбудсмена находится на рассмотрении федерального уполномоченного по правам ребенка.