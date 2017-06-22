Путин поздравил актрису Варлей с 70-летним юбилеем

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Москва, 22 июня. Российский лидер Владимир Путин тепло поздравил актрису театра и кино, заслуженную артистку РСФСР Наталью Варлей с 70-летием. Об этом в среду сообщается на официальном сайте Кремля.

По словам главы российского государства, именно многогранный талант, искренность и изумительное обаяние помогли актрисе состояться в этой профессии.

Он отметил, что благодаря этим качествам актриса завоевала мировую популярность и любовь.

«И, конечно, важно, что вы нашли себя и на литературном, и на общественном поприще», — следует из текста телеграммы.

Путин пожелал имениннице крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.