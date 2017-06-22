Солист Bad Boys Blue записал видео с благодарностью‍ российским врачам

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Томск, 22 июня. Солист популярной немецкой группы Bad Boys Blue Джон Макинерни, который в марте пострадал в ДТП в России, поблагодарил томских медиков, принимавших участие в его лечении.

Пострадавший в аварии по дороге из Новосибирска в Томск Джон Макинерни записал видеобращение к томским медикам, поблагодарив их за участие в его лечении.»Здравствуйте все! Это Джон из Bad Boys Blue! Как вы можете видеть, я выздоравливаю, мне становится лучше. Надеюсь, что скоро я смогу ходить без костыле», — говорится в обращении немецкого музыканта.

Он выразил слова благодарности докторам, медсестрам и всему медицинскому персоналу. Известно, что видеоролик был снят в Варшаве и направлен томским врачам как поздравление ко Дню медработников. По словам представителя Bad Boys Blue Тараса Волковинского, Джон Макинерни продолжит лечение в Польше.

Напомним, что авария, в которой пострадал солист Bad Boys Blue произошла 4 марта, музыкант получил перелом бедра и был госпитализирован в томскую больницу, где его прооперировали.