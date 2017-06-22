Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск и Латакия

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Москва, 22 июня. Российский наблюдатели в Сирии зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня за минувшие сутки. Как говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, Турция заявила о шести случаях стрельбы.

Согласно приведенной информации, российская сторона зафиксировала нарушения в провинциях Дамаск — 6 и Латакия — 1. Турецкая сторона заявила о случаях стрельбы в провинциях Даръа — 2, Дамаск — 2 и Хомс — 2.

Основные случаи беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, которые контролируют боевики запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство»* (ИГ*) и «Джебхат ан-Нусра»*.

* Организация запрещена на территории РФ.