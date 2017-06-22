Стала известна причина задержания режиссера фильма «Три метра над уровнем неба» в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 22 июня. В Нижнем Новгороде задержали испанского режиссера Фернандо Гонзалеза Молину и членов его съемочной группы за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По его информации, испанцы оформили цель поездки в Россию как деловую, что предполагает только ведение переговоров, а сами проводили съемку документального фильма. Известному режиссеру и членам съемочной группы оформили административные штрафы, после чего их отпустили.