Алеппо: Турция намерена присоединиться к антикурдской операции на севере провинции
Африн, 22 июня. Анкара перебрасывает бронетехнику и тяжелое вооружение в район курдского кантона Африн.
Местные источники сообщают, что на севере провинции Алеппо продолжаются столкновения между отрядами курдского ополчения и протурецкими боевиками. Анкара решила «чужими руками» избавиться от курдов в данном регионе, однако ополченцы оказали серьезное сопротивление исламистам, которые пытаются захватить город Таль Рифаат в кантоне Африн.
Источник отмечает, что Турция решила официально вмешаться в конфликт и начала переброску к границам провинции Алеппо тяжелую артиллерию и бронетехнику. Операция Анкары «Битва людей за родину» призвана изгнать курдское население из Алеппо.
Турция отправила крупное подкрепление на север провинции Алеппо для битвы с курдскими отрядами SDF pic.twitter.com/kDL0TAWWg4— Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 21, 2017