Алеппо: Турция намерена присоединиться к антикурдской операции на севере провинции

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Африн, 22 июня. Анкара перебрасывает бронетехнику и тяжелое вооружение в район курдского кантона Африн.

Местные источники сообщают, что на севере провинции Алеппо продолжаются столкновения между отрядами курдского ополчения и протурецкими боевиками. Анкара решила «чужими руками» избавиться от курдов в данном регионе, однако ополченцы оказали серьезное сопротивление исламистам, которые пытаются захватить город Таль Рифаат в кантоне Африн.

Источник отмечает, что Турция решила официально вмешаться в конфликт и начала переброску к границам провинции Алеппо тяжелую артиллерию и бронетехнику. Операция Анкары «Битва людей за родину» призвана изгнать курдское население из Алеппо.