Уникальную находку времен ВОВ, связанную с Украиной, показали в Питере в канун 22 июня. ФАН-ТВ

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В не придуманную, но достойную сцены историю чуть ли не всем составом оказался втянут театр Эстрады имени Аркадия Райкина. Фотограф театра Оксана Ковтун обнаружила в своей квартире тетрадку с письмами времен Великой Отечественной войны. Писал их Василий Хименко (солдат Красной армии, не вернувшийся с фронта) Надежде Жандармовой, своей возлюбленной. Теперь работники театра разыскивают родных этих людей, всех, кто мог бы знать их или их потомков. Уже проделана огромная работа, восстановлено множество фактов и данных, однако найти родственников пока не получилось. Накануне Дня памяти и скорби участники «расследования» рассказали журналистам подробности истории. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

«Настроение у меня бодрое и веселое, никогда не забываю тебя. Пиши, родная, почаще! Жду каждый день с нетерпением. Привет всем родным. До свидания! Остаюсь жив-здоров. Твой Василий. Целую крепко. Крепко. Тебя», – зачитал несколько строчек одного из писем молодой артист труппы Театра Карен Галстян.

О том, как были найдены эти письма, рассказала фотограф Оксана Ковтун:

– 8-я Советская, дом 38. Я купила там две комнаты в коммунальной квартире. Когда стала делать ремонт, во второй комнате обнаружила эту тетрадку. Чисто случайно! Она была упакована и спрятана в мусоре.

В подшивке порядка 40 посланий. Все они написаны на редкость ровным и красивым для мужской руки почерком; некоторые – на добротных листах бумаги (хотя уже давно пожелтевших от времени), другие – на клочках, обрывках конвертов. Несмотря на то, что солдат писал девушке с передовой, во многих строчках угадывается юмор, жизнеутверждающий настрой и очень почтительное, возвышенное отношение к возлюбленной.

Первой с письмами познакомилась Елена Смирнова – подруга Оксаны Ковтун. Именно она занималась расшифровкой текста, их лингвистическим анализом.

– Когда Оксана их привезла, мне было очень волнительно. На каждом письме стоит дата, написано иногда «с передовой», иногда «фронт». Было интересно ознакомиться и с лексикой этих писем, и узнать что-то новое об этом периоде времени вообще, – подлилась Елена Смирнова.

Пресс-секретарь театра Валерия Тумко, в свою очередь, озвучила данные, которые удалось установить:

– Автор писем – Василий Михайлович Хименко. Девушка – Надежда Павловна Жандармова. Как видно из писем, познакомились они в ноябре 1941-го года, в деревне с забавным названием Пень. Судя по всему, недалеко от этой деревни размещались тогда части нашей армии, которые уходили прямо на фронт. Фронт, в общем-то, был буквально в нескольких шагах. Потому что Калининская (ныне Тверская) область тогда была уже почти наполовину оккупирована. Если говорить о том, какова сейчас наша цель… Мы вышли на совет, на раду того места, где родился Василий Хименко (Черниговская область Украины – прим. ред.) и хотели сделать туда официальный запрос. Но не сделали, потому что испугались, не навредим ли мы его родственникам. А найти Надю пока не представляется возможным, потому что мы не знаем ее фамилию после замужества. Это одна из причин, по которым мы собрали пресс-конференцию.

Также работники Театра признались, что считают лучшей судьбой для этой находки возвращение в руки родных солдата. Его семья, как он узнал незадолго до смерти (погиб от ранений первого марта 1944-го), осталась жива. Но такой исход становится почти не возможным из-за сегодняшних сложных взаимоотношений с Украиной. Участники пресс-встречи теперь возлагают надежду только на то, что после огласки кто-то увидит, услышит, прочтет, откликнется и поможет добыть еще хоть крупицу информации.

Что же касается самих посланий, их необходимо увековечить, сохранить. Об этом заявил художественный руководитель Театра, заслуженный артист России Юрий Гальцев. Способ он и коллеги уже придумали. Во-первых, тексты скоро превратят в музыкально-прозаические произведения: и молодые, и признанные артисты зачитают их, композиторы напишут аранжировки. Таким образом в свет выйдут аудио-произведения. А некоторые фрагменты будут включены еще и в спектакль «Когда мы были молодыми», посвященный войне и поколению победителей. Эта постановка под руководством Юрия Гальцева успешно живет на сцене уже не первый год.

В завершение встречи корреспонденты ФАН-ТВ побеседовали с заслуженным артистом РФ об авторе писем.

– Я даже вижу этого человека, какой он. В хорошем смысле он очень нежный, очень добрый. Не могу сопоставить этот образ его с войной! Это такой романтический герой, понимаете? В то же время, он от рядового дошел до капитана. И не послал рядовых солдат соединять линию, а пошел сам.

Юрий Гальцев говорил об одном из восстановленных фактов: будучи уже помощником начальника штаба 170-го минометного полка, Василий Хименко не отсиживался в укреплениях, посылая в бой подчиненных. Во время очередного сражения он добровольно полез под пули, чтобы протянуть связной кабель.

– Теперь я просто хочу, чтобы эти слова и эти письма услышали, – продолжил артист. – Чувства и любовь все-таки на первом месте. Без любви никуда, и это так здорово.

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