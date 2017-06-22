«Россия» запустит дополнительные рейсы в Крым из Петербурга‍

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 22 июня. В связи с большим спросом на билеты до Крыма авиакомпания «Россия» ввела четыре дополнительных рейса из Петербурга в Симферополь. Акция продлится на летний период, пока пассажиры активно скупают путевки на крымские курорты. С приходом осени расписание авиарейсов станет прежним.

Начиная с 22 июня, рейсы SU будут отправляться из Петербурга в Крым по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время отправления — 00.20. Полет будет длиться чуть больше двух часов. Затем пассажиры самолета Airbus A319 успешно приземлятся в аэропорту Симферополя.

Как отмечает «Комсомольская правда в Петербурге», спросом пользуются не только билеты из Петербурга в Крым, но и обратно.