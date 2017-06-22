МИД РФ прокомментировал наращивание военного присутствия США в Сирии

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Москва, 22 июня. В российском внешнеполитическом ведомстве вызывает недоумение переброска на базу американских мобильных ракетных комплексов, что говорит о наращивании присутствия США в Сирии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.