Конгресс против президента: чем пожертвует Трамп ради ослабления санкций

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Белый дом пытается убедить Конгресс США в необходимости ослабить законопроект о санкциях против России. Лоббисты Трампа работают в нижней палате парламента. Они пытаются добиться изъятия из законопроекта нормы о том, что президент не может снять антироссийские санкции без разрешения Конгресса.

Как сообщает ряд американских СМИ, представители Белого дома считают, что у президента всегда должна оставаться возможность ослабить санкции, чтобы побудить Москву к компромиссу. Законопроект в том виде, в котором он был одобрен Сенатом на прошлой неделе, настаивают в президентской администрации, слишком сильно связывает Трампу руки.

Санкции как предлог

Последний эпизод в противостоянии американского президента и Конгресса ясно показывает, что Россия во всей этой истории имеет лишь второстепенное значение, уверен политолог Владимир Джаралла.

Санкции и вся связанная с ними русофобская кампания в американских СМИ — лишь предлог. Не было бы этого предлога, не было бы «российских хакеров» и российской темы вообще, противоборствующие властные круги внутри американской политической элиты нашли бы какую-нибудь иную страну, из-за которой можно было бы сцепиться.

«Внутри политического истеблишмента США идет борьба. Это самая ожесточенная схватка между исполнительной и законодательной властью в Америке за несколько последних десятилетий. Всеми завоеваниями последних нескольких месяцев республиканцы, контролирующие обе палаты Конгресса, обязаны Трампу. Население США по-прежнему больше поддерживает президента, нежели партию, к которой он принадлежит. Значит, президент нужен партии больше, чем партия нужна ему. Республиканское большинство в парламенте это крайне раздражает. В этом — истинная причина нынешней пикировки», — заявил политический аналитик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Президент или Конгресс

Скорее всего, равно и президентская администрация, и Конгресс США уже признали как данность то, что отношениz с Россией в ближайшие годы останутся напряженными. Потому вопрос о том, кто контролирует экономические санкции против Москвы, не вызывает особого интереса ни у одной из противоборствующих сторон. Другое дело — более общие и насущные вопросы. Кто является главным, президент страны или ее старые политические элиты?

«Если у Трампа и были намерения улучшить отношения с Россией, то, я думаю, вскоре после своего избрания на пост президента он от них отказался. Он пожертвовал этой перспективой ради того, чтобы добиться от Конгресса одобрения некоторых своих внутриполитических программ. Теперь возможность нормализовать отношения с Россией упущена. Наверное, именно потому Трамп и республиканцы в парламенте не стесняются использовать ее как предлог для того, чтобы выяснить, кто из них главный», — продолжает Джаралла.

Пиррова победа

Скорее всего, Трамп выйдет победителем из этой «борьбы за санкции». Как уже было сказано, республиканцы нуждаются в нем больше, чем он в республиканцах. Палата представителей Конгресса США удалит из законопроекта все не устраивающие президента пункты.

«Тем не менее за всей этой внутренней борьбой американцы действительно забыли о внешней политике. К примеру, последние заявления с нашей стороны демонстрируют изрядную степень раздражения. Так, как мы помним, вчера наш МИД заявил, что не видит больше возможности для диалога с США по вопросу санкций. При этом не будем забывать, что в своих внутренних дрязгах и борьбе за власть американцы часто используют и других «плохих парней»: Китай, Иран, Кубу, Северную Корею. Все эти страны, я уверен, устали, что их отношения с США меняются в зависимости от нужд внутриполитической борьбы», — поясняет политолог.

В своих спорах и борьбе за власть американские конгрессмены и президент забыли, что их слышат не только внутри страны, но и во всем мире. Их схватка наносит репутационный урон имиджу США.