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Политика
Конгресс против президента: чем пожертвует Трамп ради ослабления санкций
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Конгресс против президента: чем пожертвует Трамп ради ослабления санкций

12:29  22 Июня 2017
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Конгресс против президента: чем Трампу придется пожертвовать ради ослабления санкций

Белый дом пытается убедить Конгресс США в необходимости ослабить законопроект о санкциях против России. Лоббисты Трампа работают в нижней палате парламента. Они пытаются добиться изъятия из законопроекта нормы о том, что президент не может снять антироссийские санкции без разрешения Конгресса.

Как сообщает ряд американских СМИ, представители Белого дома считают, что у президента всегда должна оставаться возможность ослабить санкции, чтобы побудить Москву к компромиссу. Законопроект в том виде, в котором он был одобрен Сенатом на прошлой неделе, настаивают в президентской администрации, слишком сильно связывает Трампу руки.

Санкции как предлог

Последний эпизод в противостоянии американского президента и Конгресса ясно показывает, что Россия во всей этой истории имеет лишь второстепенное значение, уверен политолог Владимир Джаралла.

Санкции и вся связанная с ними русофобская кампания в американских СМИ — лишь предлог. Не было бы этого предлога, не было бы «российских хакеров» и российской темы вообще, противоборствующие властные круги внутри американской политической элиты нашли бы какую-нибудь иную страну, из-за которой можно было бы сцепиться.

Санкции как предлог

«Внутри политического истеблишмента США идет борьба. Это самая ожесточенная схватка между исполнительной и законодательной властью в Америке за несколько последних десятилетий. Всеми завоеваниями последних нескольких месяцев республиканцы, контролирующие обе палаты Конгресса, обязаны Трампу. Население США по-прежнему больше поддерживает президента, нежели партию, к которой он принадлежит. Значит, президент нужен партии больше, чем партия нужна ему. Республиканское большинство в парламенте это крайне раздражает. В этом — истинная причина нынешней пикировки», — заявил политический аналитик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Президент или Конгресс

Скорее всего, равно и президентская администрация, и Конгресс США уже признали как данность то, что отношениz с Россией в ближайшие годы останутся напряженными. Потому вопрос о том, кто контролирует экономические санкции против Москвы, не вызывает особого интереса ни у одной из противоборствующих сторон. Другое дело — более общие и насущные вопросы. Кто является главным, президент страны или ее старые политические элиты?

Президент или Конгресс

«Если у Трампа и были намерения улучшить отношения с Россией, то, я думаю, вскоре после своего избрания на пост президента он от них отказался. Он пожертвовал этой перспективой ради того, чтобы добиться от Конгресса одобрения некоторых своих внутриполитических программ. Теперь возможность нормализовать отношения с Россией упущена. Наверное, именно потому Трамп и республиканцы в парламенте не стесняются использовать ее как предлог для того, чтобы выяснить, кто из них главный», — продолжает Джаралла.

Пиррова победа

Скорее всего, Трамп выйдет победителем из этой «борьбы за санкции». Как уже было сказано, республиканцы нуждаются в нем больше, чем он в республиканцах. Палата представителей Конгресса США удалит из законопроекта все не устраивающие президента пункты.

Скорее всего, Трамп выйдет победителем из этой «борьбы за санкции»

«Тем не менее за всей этой внутренней борьбой американцы действительно забыли о внешней политике. К примеру, последние заявления с нашей стороны демонстрируют изрядную степень раздражения. Так, как мы помним, вчера наш МИД заявил, что не видит больше возможности для диалога с США по вопросу санкций. При этом не будем забывать, что в своих внутренних дрязгах и борьбе за власть американцы часто используют и других «плохих парней»: Китай, Иран, Кубу, Северную Корею. Все эти страны, я уверен, устали, что их отношения с США меняются в зависимости от нужд внутриполитической борьбы», — поясняет политолог.

В своих спорах и борьбе за власть американские конгрессмены и президент забыли, что их слышат не только внутри страны, но и во всем мире. Их схватка наносит репутационный урон имиджу США.

«Мир сейчас становится все более и более многополярным. Между тем происходящее сейчас в Конгрессе США — это пример того, как страна, все еще мнящая себя единственной великой державой, просто не думает о последствиях своих слов и том влиянии, которое они могут оказать на международные отношения», — подводит итог Владимир Джаралла.

#трамп #джаралла
Иван Верихов
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