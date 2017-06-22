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Новости Сирии
Захарова сообщила о подготовке к пятому раунду переговоров по Сирии в Астане
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Захарова сообщила о подготовке к пятому раунду переговоров по Сирии в Астане

10:54  22 Июня 2017
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Сирия: Захарова сообщила об ожиданиях России на переговорах в Астане

Москва, 22 июня. Пятый раунд межсирийских переговоров в столице Казахстана станет важным этапом в урегулировании конфликта в арабской республике, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что российская сторона убеждена в этом. 

«В рамках создания зон деэскалации Россия, Иран и Турция продолжают подготовку к пятому раунду межсирийских переговоров в Астане», сообщила она на брифинге в Москве.

Ярослава Замысловатова
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