В Алеппо открылись восемь отделений полиции

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Москва, 22 июня. В восточном Алеппо открылись восемь отделений полиции, сотрудники миссии ООН отмечают, что в освобожденных от террористов районах Сирии жизнь возвращается в мирное русло, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Восемь отделений полиции открылись в Алеппо, сообщила российский дипломат Мария Захарова, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей. «По данным оценочной миссии ООН, жизнь возвращается в мирное русло в освобожденных районах», — сообщила представитель МИД, отметив, что в населенные пункты доставляется гуманитарная помощь.