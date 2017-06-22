Россияне в апреле провели в Интернете почти миллиард минут

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Москва, 22 июня. Почти треть времени, которое россияне проводят в Интернете, они тратя на соцсети, в частности, сервисы Mail.ru Group.

Как показали исследования компании Mediascope (бывшая TNS), россияне в апреле суммарно провели в Интернете 945,5 млн минут. При этом 27,6% этого времени пришлось на долю ресурсов Mail.ru Group. На первом месте — соцсеть «ВКонтакте», в которой россияне провели 237 млн минут.

На проекты компании Facebook (непосредственно соцсеть Facebook, мессенджер WhatsApp и Instagram) россияне потратили 14,3% всего времени, которое провели в Интернете. На саму соцсеть Facebook россияне потратили 1% своего времени, 7,2% времени провели за общением в WhatsApp и еще 6,2% времени — за просмотром фото в Instagram.

Как отметил владелец платформы для видеоконференций OMMG Сергей Кравцов, время, проведенное в соцсети, влияет на стоимость рекламы в ней. Длительность пребывания в соцсети показывает, что человек внимательно изучает контент, и такой пользователь ценнее для продавца.