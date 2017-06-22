Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях в провинциях Латакия и Дамаск

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Москва, 22 июня. Минобороны РФ сообщило о семи нарушений перемириях в Сирии за минувшие сутки. Шесть обстрелов, по данным российских военных, произошло в провинции Латакия, еще один случай стрельбы – в провинции Дамаск.

Кроме того, в оборонном ведомстве РФ оценили обстановку в зонах деэскалации. Она остается стабильной. Турецкая часть представительства в свою очередь заявила о шести нарушениях режима прекращения огня, из них два в провинции Хомс, два – в провинции Дамаск, и два – в провинции Деръа. Большинство из них – в районах, подконтрольных террористам ИГ* и «Джебхат ан-Нусра».

Также российские военные провели три гуманитарные акции. В частности, жителям Алеппо доставили 3,6 тонны воды.

По линии ООН проведена одна гуманитарная акция, в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией «Абакан Эйр» доставлены продукты питания общим весом в 20 тонн. В Минобороны отчитались также и подписании новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий. За минувшие сутки было подписано 11 таких документов в провинции Хомс. Переговоры о присоединении продолжаются вести с вооруженной оппозицией в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Напомним, террористические группировки ИГ и «Джебхат ан-Нусра» запрещены в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.