Сирия: боевики потеряли контроль над третью Ракки
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Москва, 22 июня. Сирийские военные взяли под контроль треть Ракки, попытки контратак со стороны террористов успеха не имеют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российский дипломат Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что правительственные войска Сирии при поддержке союзников взяли под контроль треть Ракки. «Бедуины намерены бок о бок с сирийскими военными дойти до Дейр эз-Зора», — сказала представитель МИД РФ, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.
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