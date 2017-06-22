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Новости Сирии
Сирия: боевики потеряли контроль над третью Ракки
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Сирия: боевики потеряли контроль над третью Ракки

10:45  22 Июня 2017  /обновлено: 11:21  22 Июня 2017
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Сирия: боевики потеряли контроль над третью Ракки

Москва, 22 июня. Сирийские военные взяли под контроль треть Ракки, попытки контратак со стороны террористов успеха не имеют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Российский дипломат Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что правительственные войска Сирии при поддержке союзников взяли под контроль треть Ракки. «Бедуины намерены бок о бок с сирийскими военными дойти до Дейр эз-Зора», — сказала представитель МИД РФ, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Ирина Селезнева
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