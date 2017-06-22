Стали известны подробности убийства 11-летней девочки в Чувашии

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Цивильск, 22 июня. Стали известны подробности гибели 11-летней девочки в Чувашии.

Как стало известно, 15 июня ребенок гулял во дворе дома на улице Центральная. По информации источника ФАН, она играла на детской площадке, а потом решила пойти за гаражи в туалет. Там ее и схватил преступник.

Напомним, что тело пропавшей девочки нашли в четверг утром в гаражном комплексе. Подозреваемый в убийстве ребенка уже задержан. Мужчина 1994 года рождения уже был ранее судим.

Следователи СУ СКР по Чувашии устанавливают причины и обстоятельства трагедии. Кроме того, устанавливается причина смерти ребенка.

Ранее в отношении семьи пропавшей девочки было возбуждено дело о халатности. В 2015 году после трагической гибели главы семейства в автокатастрофе мать девочки начала злоупотреблять спиртными напитками. В итоге ребенок фактически был предоставлен сам себе.