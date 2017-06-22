Сопровождавшие самолет Шойгу истребители F-16 принадлежали ВВС Польши

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Варшава, 22 июня. Польские истребители сопровождали самолет Ту-154 главы Минобороны РФ Сергея Шойгу над Балтийским морем накануне.

Как говорится в сообщении радиостанции RMF FM, самолет российского министерства обороны и эскортирующие его Су-27 перехватили польские F-16.

RMF FM сообщает, что патрулирующая небо над странами Балтии в рамках миссии НАТО дежурная пара польских истребителей получила сигнал тревоги из-за российских самолетов, летящих в непосредственной близости от границ прибалтийских государств.

«В связи с этим наши F-16 полетели в Балтийское море, где перехватили три цели: не вооруженный Ту-154 и два Су-27, вооруженные ракетами «воздух-воздух»», — говорится в сообщении радиостанции.

Напомним, накануне сообщалось, что несколько истребителей НАТО составили эскорт самолету Шойгу, держась на почтительном расстоянии и не пытаясь приблизиться. Аналогичные действия натовские самолеты предпринимали в тот момент, когда министр направлялся в Калининград.