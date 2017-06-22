МИД РФ требует расследования инцидента с уничтожением истребителя ВВС Сирии

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Москва, 22 июня. Россия рассматривает уничтожение коалицией 18 июня истребителя ВВС Сирии как нарушение Устава ООН. Об этом заявила сегодня в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Москва рассматривает такие акции как возмутительное нарушение международного права, принципов независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также как неуважение к Уставу ООН.

Захарова подчеркнула, что РФ требует проведения детального расследования командованием Соединенных Штатов этого происшествия и принятия всех нужных мер по пресечению рецидивов подобных ситуаций.