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Политика
МИД РФ требует расследования инцидента с уничтожением истребителя ВВС Сирии
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МИД РФ требует расследования инцидента с уничтожением истребителя ВВС Сирии

10:37  22 Июня 2017  /обновлено: 10:52  22 Июня 2017
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МИД РФ требует расследования инцидента с уничтожением истребителя ВВС Сирии

Москва, 22 июня. Россия рассматривает уничтожение коалицией 18 июня истребителя ВВС Сирии как нарушение Устава ООН. Об этом заявила сегодня в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Москва рассматривает такие акции как возмутительное нарушение международного права, принципов независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также как неуважение к Уставу ООН.

Захарова подчеркнула, что РФ требует проведения детального расследования командованием Соединенных Штатов этого происшествия и принятия всех нужных мер по пресечению рецидивов подобных ситуаций.

 

 

#россия #сирия #захарова
Дана Балан
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