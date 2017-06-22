Курды начали снайперскую охоту на ИГ в городе Ракка
Ракка, 22 июня. Курдские ополченцы стремятся избегать потерь в прямых столкновениях с боевиками «Исламского государства»* в сирийской Ракке.
Медиакрыло «Сирийских демократических сил» опубликовало видеозапись с кадрами охоты курдских снайперов на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Отмечается, что в снайперских подразделениях курдского ополчения сражаются женщины.
SDF Snipers in Raqqa pic.twitter.com/l4lXjM7tUz— Mutlu Civiroglu (@mutludc) June 21, 2017
СДС старается активнее использовать снайперов в боях с террористами, так как последние дни курды несут в Ракке серьезные потери. Ранее сообщалось, что командование «Сирийских демократических сил» приняло решение ввести в боевые действия женские подразделения курдского ополчения.
* Организация запрещена на территории РФ.