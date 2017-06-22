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Новости Сирии
Курды начали снайперскую охоту на ИГ в городе Ракка
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Курды начали снайперскую охоту на ИГ в городе Ракка

10:36  22 Июня 2017
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Курды начали снайперскую охоту на ИГ в городе Ракка

Ракка, 22 июня. Курдские ополченцы стремятся избегать потерь в прямых столкновениях с боевиками «Исламского государства»* в сирийской Ракке.

Медиакрыло «Сирийских демократических сил» опубликовало видеозапись с кадрами охоты курдских снайперов на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Отмечается, что в снайперских подразделениях курдского ополчения сражаются женщины.

СДС старается активнее использовать снайперов в боях с террористами, так как последние дни курды несут в Ракке серьезные потери. Ранее сообщалось, что командование «Сирийских демократических сил» приняло решение ввести в боевые действия женские подразделения курдского ополчения.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #курды #ракка
Алексей Громов
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