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Общество
Госдума РФ рассмотрит законопроект об оплате госуслуг через МФЦ
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Госдума РФ рассмотрит законопроект об оплате госуслуг через МФЦ

10:46  22 Июня 2017
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Госдума РФ рассмотрит законопроект об оплате госуслуг через МФЦ

Москва, 22 июня. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об оплате государственных и муниципальных услуг через МФЦ, сообщается на сайте кабмина.

В частности, законопроект предлагает наделить центры предоставления государственных и муниципальных услуг полномочиями по приему денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты других платежей в случаях, предусмотренных государственными законами.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что многофункциональные центры получат новые полномочия — они смогут фиксировать факт рождения и смерти, принимать налоговые платежи и проводить налоговые вычеты.

#госдума #мфц
Дима Оленин
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