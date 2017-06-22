Госдума РФ рассмотрит законопроект об оплате госуслуг через МФЦ

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Москва, 22 июня. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об оплате государственных и муниципальных услуг через МФЦ, сообщается на сайте кабмина.

В частности, законопроект предлагает наделить центры предоставления государственных и муниципальных услуг полномочиями по приему денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты других платежей в случаях, предусмотренных государственными законами.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что многофункциональные центры получат новые полномочия — они смогут фиксировать факт рождения и смерти, принимать налоговые платежи и проводить налоговые вычеты.