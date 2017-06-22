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Новости Сирии
МИД РФ отметил позитивные изменения в зонах деэскалации в Сирии
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МИД РФ отметил позитивные изменения в зонах деэскалации в Сирии

10:38  22 Июня 2017  /обновлено: 10:39  22 Июня 2017
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МИД РФ отметил позитивные изменения в зонах деэскалации в Сирии

Москва, 22 июня. В МИД РФ отметили позитивные изменения после подписания в Астане документа о создании зон деэскалации, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после подписания на площадке Астаны странами-гарантами: Россией, Турцией и Ираном соглашения о создании зон деэскалации, наметились позитивные изменения. По словам дипломата, в Сирии «продолжается уничтожение террористов, ВС Сирии приближаются к последнему форпосту террористов в районе Дейр эр-Зора». Захарова отметила, что военные выбили боевиков на стыке районов Алеппо и Ракии. 

Ирина Селезнева
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