МИД РФ отметил позитивные изменения в зонах деэскалации в Сирии

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Москва, 22 июня. В МИД РФ отметили позитивные изменения после подписания в Астане документа о создании зон деэскалации, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после подписания на площадке Астаны странами-гарантами: Россией, Турцией и Ираном соглашения о создании зон деэскалации, наметились позитивные изменения. По словам дипломата, в Сирии «продолжается уничтожение террористов, ВС Сирии приближаются к последнему форпосту террористов в районе Дейр эр-Зора». Захарова отметила, что военные выбили боевиков на стыке районов Алеппо и Ракии.