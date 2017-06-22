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Военный беспилотник ВВС США потерпел крушение в Калифорнии
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Военный беспилотник ВВС США потерпел крушение в Калифорнии

10:58  22 Июня 2017
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Военный беспилотник ВВС США потерпел крушение в Калифорнии

Лос-Анджелес, 22 июня. Беспилотник, принадлежащий ВВС США, потерпел крушение в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press. 

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk следовал на базу ВВС США неподалеку от города Мэрисвилл. Крушение произошло около горы Уитни — самой высокой точки хребта Сьерра-Невада. 

В результате крушения беспилотника возник пожар, однако к настоящему моменту ситуация взята под контроль. Расследование инцидента уже началось. 

RQ-4 Global Hawk может отслеживать объекты с высоты 16 км. Беспилотник имеет достаточно крупные размеры - так, размах его крыльев составляет 34 метра. RQ-4 Global Hawk может находиться в воздухе вплоть до 34 часов. 

 

#калифорния
Владимир Багров
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