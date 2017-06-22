Глава МОК сообщил о подготовке санкций против России за Сочи-2014‍

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Нью-Йорк, 22 июня. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал о том, что МОК намерен ввести санкции против Российской Федерации из-за допинговых нарушений на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

По его словам, Россия не избежит штрафных санкций за уже случившиеся инциденты.

«У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России считают, что если решение проблем отложат на будущее, прошлое будет забыто, — сказал Бах в интервью The New York Times. — Но вы не можете забыть о том, что произошло в Сочи».

Как отметил глава МОК, введение санкций ожидается не позднее октября текущего года.

Напомним, ранее Бах сообщал, что комиссии МОК вынесут решение по антидопинговым нарушениям со стороны российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, предположительно, до Олимпиады в Пхёнчхане.