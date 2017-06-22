Корнилов: Украина запросто изменит Конституцию ради размещения военных баз США

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Москва, 22 июня. Ради размещения американских военных баз на территории Украины ее власти пойдут даже на изменение Конституции. В этом уверен директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

Размещение военных сил США предусматривает соглашение о безопасности, которое может быть подписано между Вашингтоном и Киевом. Однако эти условия вступают в противоречие с главным государственным законом Украины.

«Да кто же на Украине в последние годы обращает внимание на Конституцию? Мы же видим, как депутаты Верховной рады периодически принимают решение о вступлении в НАТО, что подразумевает и возможность появления на Украине баз альянса», — цитирует Корнилова «Свободная пресса».

По его словам, Киев найдет лазейку, даже если не получится изменить Конституцию. Например, предложит смягчить формулировку в самом соглашении, что приведет документ в соответствие с законом, но не изменит сути.