Суд арестовал восемь квартир и дом семьи экс-главы Удмуртии

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Москва, 22 июня. Московский суд арестовал восемь квартир, два земельных участок и авто экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и его родственников, сообщила пресс-служба Басманного суда.

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев заключен в СИЗО по обвинению во взяточничестве. Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева заявила, что имущество обвиняемого было арестовано. Речь идет о недвижимости в Ижевске и в деревне Каменное, также арестованы семь квартир в столице и два земельных участка в Удмуртии, которые принадлежат старшей дочери Соловьева. У младшей дочери экс-главы республики арестовали автомобиль. Следствие полагает, что в 2014–2016 годах Соловьев получил взятку на сумму свыше 140 млн рублей.