Сбербанк рассказал, как его банкоматы защищены от поддельных купюр

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Москва, 22 июня. Банкоматы Сбербанка имеют надежную защиту от приема и выдачи поддельных денежных купюр. Об этом сообщает пресс-служба банковского учреждения.

Как отметил первый заместитель председателя Центробанка России Георгий Лунтовской, регулятор зафиксировал рост объемов выдачи банкоматами поддельных купюр, а это говорит о том, что банковские учреждения используют дешевые модели приемных устройств.

Однако в Сбербанке заверили, что их банкоматы оборудованы специализированным программным обеспечением, которое в полной мере отвечает за безопасность. Кроме того, в них установлены модернизированные купюроприемники.

Также программное обеспечение устройств постоянно обновляется, благодаря чему можно избежать выдачи фальшивок, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Сбербанке рассказали о новом виде кражи денег из банкоматов.