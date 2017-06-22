Сирия сегодня: Макрон давит на Дамаск, курды под прицелом Турции, удары Австралии по ИГИЛ

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Сирия, 22 июня. Австралия возобновила авиаудары по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Курды заявили о концентрации турецких войск вблизи города Африн. Президент Франции Эммануэль Макрон не считает уход Башара Асада обязательным условием для мирного урегулирования сирийского кризиса. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Удары по ИГИЛ*

Как заявило министерство обороны Австралии, авиаудары по позициям террористов «Исламского государства»* были возобновлены на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Ранее авианалеты были приостановлены из-за инцидента с сирийским Су-22.

Во вторник, 20 июня, военное ведомство Австралии сообщило, что «в качестве мер предосторожности» пока приостанавливает нанесение ударов по боевикам. Перерыв, по мнению Минобороны страны, позволил международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами «оценить риски».

Напомним, 18 июня боевая авиация американской коалиции сбила сирийский Су-22, выполнявший тактические задачи по противодействию боевикам «Исламского государства». Военные Соединенных Штатов обвинили официальный Дамаск в том, что их самолет наносил удары по курдским военизированным формированиям. В свою очередь сирийские власти опровергли заявление коалиционных сил, заявив, что Штаты являются пособниками террористов, передает Lenta.ru.

Тем не менее история с сирийским самолетом продолжает развиваться. Телеканал CNN сообщил накануне, что коалиционные силы зафиксировали во вторник, 20 июня, еще один Су-22, который приблизился к позициям «Демократических сил Сирии». Американские военные оценили маневры самолета ВВС САР как возможный заход на цель.

Новый инцидент, как отмечают американские СМИ, произошел в районе города Табка на севере страны. Боевая авиация коалиция совершила предупредительный маневр, после чего сирийский Су-22 изменил свой курс, покинув указанный район.

Анкара метит в курдов

По информации курдских отрядов самообороны, вокруг города Африн концентрируются турецкие войска. Турция «готовится к атаке на Африн, Телль-Рифъат и Шейх Иса». Курды контролируют эти населенные пункты еще с прошлого года.

Сообщается, что турецкие военные переместились в район Африна из города Эль-Баб, который был освобожден войсками Турции и подразделениями сирийской «умеренной оппозиции» в конце 2016 года. Боевики «Исламского государства», закрепившись в жилых районах населенного пункта, до последнего держали оборону.

Отметим, Африн находится в провинции Алеппо и относится к самопровозглашенному курдскими силами на севере САР федеральному району Рожава. Анкара уверена, что объединения курдов в Сирии являются крылом «Рабочей партии Курдистана», которая считается в Турции террористической организацией.

Сомнения Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не рассматривает уход лидера САР Башара Асада в качестве непременного условия сирийского урегулирования. Он отметил, что в настоящий момент не видит того, кто мог бы стать его законным преемником.

Однако французский лидер подчеркнул, что Франция готова в любой момент нанести удар по правительственным силам в САР. Запад обвиняет официальный Дамаск в применении химического оружия в населенном пункте Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, но до сих пор так и не смог предоставить вразумительные доказательства того, что химоружие вообще использовалось в указанном месте.

* Организация запрещена на территории РФ.