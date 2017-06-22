Сирия сегодня: Макрон давит на Дамаск, курды под прицелом Турции, удары Австралии по ИГИЛ
Сирия, 22 июня. Австралия возобновила авиаудары по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Курды заявили о концентрации турецких войск вблизи города Африн. Президент Франции Эммануэль Макрон не считает уход Башара Асада обязательным условием для мирного урегулирования сирийского кризиса. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.
Удары по ИГИЛ*
Как заявило министерство обороны Австралии, авиаудары по позициям террористов «Исламского государства»* были возобновлены на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Ранее авианалеты были приостановлены из-за инцидента с сирийским Су-22.
Во вторник, 20 июня, военное ведомство Австралии сообщило, что «в качестве мер предосторожности» пока приостанавливает нанесение ударов по боевикам. Перерыв, по мнению Минобороны страны, позволил международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами «оценить риски».
Напомним, 18 июня боевая авиация американской коалиции сбила сирийский Су-22, выполнявший тактические задачи по противодействию боевикам «Исламского государства». Военные Соединенных Штатов обвинили официальный Дамаск в том, что их самолет наносил удары по курдским военизированным формированиям. В свою очередь сирийские власти опровергли заявление коалиционных сил, заявив, что Штаты являются пособниками террористов, передает Lenta.ru.
Тем не менее история с сирийским самолетом продолжает развиваться. Телеканал CNN сообщил накануне, что коалиционные силы зафиксировали во вторник, 20 июня, еще один Су-22, который приблизился к позициям «Демократических сил Сирии». Американские военные оценили маневры самолета ВВС САР как возможный заход на цель.
Новый инцидент, как отмечают американские СМИ, произошел в районе города Табка на севере страны. Боевая авиация коалиция совершила предупредительный маневр, после чего сирийский Су-22 изменил свой курс, покинув указанный район.
Анкара метит в курдов
По информации курдских отрядов самообороны, вокруг города Африн концентрируются турецкие войска. Турция «готовится к атаке на Африн, Телль-Рифъат и Шейх Иса». Курды контролируют эти населенные пункты еще с прошлого года.
Сообщается, что турецкие военные переместились в район Африна из города Эль-Баб, который был освобожден войсками Турции и подразделениями сирийской «умеренной оппозиции» в конце 2016 года. Боевики «Исламского государства», закрепившись в жилых районах населенного пункта, до последнего держали оборону.
Отметим, Африн находится в провинции Алеппо и относится к самопровозглашенному курдскими силами на севере САР федеральному району Рожава. Анкара уверена, что объединения курдов в Сирии являются крылом «Рабочей партии Курдистана», которая считается в Турции террористической организацией.
Сомнения Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не рассматривает уход лидера САР Башара Асада в качестве непременного условия сирийского урегулирования. Он отметил, что в настоящий момент не видит того, кто мог бы стать его законным преемником.
Однако французский лидер подчеркнул, что Франция готова в любой момент нанести удар по правительственным силам в САР. Запад обвиняет официальный Дамаск в применении химического оружия в населенном пункте Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, но до сих пор так и не смог предоставить вразумительные доказательства того, что химоружие вообще использовалось в указанном месте.
* Организация запрещена на территории РФ.