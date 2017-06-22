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Samsung представит новый смартфон-раскладушку
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Samsung представит новый смартфон-раскладушку

10:20  22 Июня 2017
2010

Samsung представит новый смартфон-раскладушку

Сеул, 22 июня. Компания Samsung Electronics Co готовится выпустить новый телефон-раскладушку. Новый Galaxy Folder 2 будет похож на ранние модели мобильных телефонов. В начинке «раскладушки» Android 6.0, она также оснащена 8 и 5-мегапиксельными камерами. Диагональ экрана — 96,6 мм.

Специально для пожилых клиентов телефон будет оснащен более громкими рингтонами. Устройство выпустят в черном и красном цветах. В магазинах Южной Кореи Galaxy Folder 2 будет доступен уже завтра.

Стоимость модели составляет 260 долларов.

В прошлом году компания Samsung сообщила о массовом отзыве и приостановке продаж смартфона Galaxy Note 7 из-за проблем с аккумулятором, который мог взорваться.

Алексей Громов
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