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Общество
Ушла с молотка: свидание с замминистра энергетики Украины купили за 345 долларов
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Ушла с молотка: свидание с замминистра энергетики Украины купили за 345 долларов

12:43  22 Июня 2017
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Ушла с молотка: поход в театр с юной замминистра энергетики Украины продан за 345 долларов

Киев, 22 июня. 27-летняя Наталья Бойко, четыре месяца назад назначенная на пост заместителя главы Минэнерго Украины, отправится в театр со спутником, который приобрел это право на благотворительном аукционе.

Культурный вечер с чиновником обошелся покупателю в 345 долларов. Начальная цена лота составляла менее 4 долларов, сообщают местные СМИ.

Ушла с молотка: поход в театр с юной замминистра энергетики Украины продан за 345 долларов

У него было семь потенциальных покупателей, но самым щедрым оказался некий мужчина. Он и отправится в театр с Бойко. Ну а деньги, которые выручены на аукционе, обещают направить в детский институт хирургии. 

#бойко
Алексей Громов
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