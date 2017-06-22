Ушла с молотка: свидание с замминистра энергетики Украины купили за 345 долларов

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Киев, 22 июня. 27-летняя Наталья Бойко, четыре месяца назад назначенная на пост заместителя главы Минэнерго Украины, отправится в театр со спутником, который приобрел это право на благотворительном аукционе.

Культурный вечер с чиновником обошелся покупателю в 345 долларов. Начальная цена лота составляла менее 4 долларов, сообщают местные СМИ.

У него было семь потенциальных покупателей, но самым щедрым оказался некий мужчина. Он и отправится в театр с Бойко. Ну а деньги, которые выручены на аукционе, обещают направить в детский институт хирургии.