Опекун-педофил задержан за изнасилование малолетних девочек в Хабаровском крае

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Хабаровск, 22 июня. В Хабаровском крае полиция задержала опекуна-педофила по подозрению в изнасиловании малолетних.

Как стало известно ФАН, в Хабаровском крае возбуждены уголовные дела о сексуальном насилии в отношении опекаемых детей и по факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства. Против мужчины-опекуна возбуждено дело по статье «Изнасилование», а по факту работы органов опеки и попечительства — «Халатность».

По версии следствия, с сентября 2012 по февраль 2017 мужчина систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении пяти опекаемых девочек. Сейчас он задержан и взят под стражу.

В рамках расследования следователь проверит порядок передачи детей под опеку, установит причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Отдельное внимание — к работе сотрудников органов опеки и попечительства, как именно они проверяли условия жизни и воспитания детей в опекаемой семье.