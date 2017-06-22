Кот Ахилл предсказал исход матча между Камеруном и Австралией по новой методике

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Санкт-Петербург, 22 июня. Официальный оракул Кубка конфедераций — эрмитажный кот Ахилл — сегодня сделал свой прогноз на очередной матч турнира между Камеруном и Австралией, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Организаторы шоу немного усложнили правила: теперь к мисочкам с едой поставили два домика, один из которых и должен был выбрать Ахилл.

Правда, с первого раза у него не получилось: кот, испугавшись журналистов, решил просто спрятаться. Но при второй и третьей попытках Ахилл выбрал домик с флагом Австралии.

Как заметил корреспондент ФАН, это может означать, что счет будет 2:0. Это очень понравилось организаторам, и версию ФАН сделали основной.