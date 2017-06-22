Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о Великой Отечественной войне

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Москва, 22 июня. Минобороны России опубликовало на официальном сайте более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военных.

В документах из рассекреченных фондов Центрального архива МО РФ содержатся ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий на пять ключевых вопросов, которые были подготовлены Военно-историческим управлением Генштаба Советской Армии.

«В ответах советских командиров содержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по «Плану обороны государственной границы 1941 года», — отмечается в сообщении.

Кроме того, советские командиры поделились данными о готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны.

Всего на сайте МО РФ представлено более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников. Среди них можно найти воспоминания о первых сражениях с фашистами.