Дома со старыми лифтами включат в программу капремонта в Петербурге

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Санкт-Петербург, 22 июня. Закс Петербурга в ходе первого чтения одобрил законопроект, который предусматривает капитальный ремонт домов со старыми лифтами.

Отмечается, что при проверке состояния лифта будут обращать внимание на амортизацию лебедки, износ шкафа управления и кабины лифта. Количество отслуживших деталей системы будет влиять на очередность дома в программе по капремонту.

Из-за высокой стоимости лифтов невозможно производить ремонт и дома, и лифта одновременно, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

По словам депутата Дениса Четырбока, в Северной столице очень много лифтов отработали 25 лет, поэтому их необходимо обновить.