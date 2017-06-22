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Общество
Дома со старыми лифтами включат в программу капремонта в Петербурге
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Дома со старыми лифтами включат в программу капремонта в Петербурге

10:15  22 Июня 2017
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Дома со старыми лифтами отремонтируют в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июня. Закс Петербурга в ходе первого чтения одобрил законопроект, который предусматривает капитальный ремонт домов со старыми лифтами.

Отмечается, что при проверке состояния лифта будут обращать внимание на амортизацию лебедки, износ шкафа управления и кабины лифта. Количество отслуживших деталей системы будет влиять на очередность дома в программе по капремонту.

Из-за высокой стоимости лифтов невозможно производить ремонт и дома, и лифта одновременно, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

По словам депутата Дениса Четырбока, в Северной столице очень много лифтов отработали 25 лет, поэтому их необходимо обновить.

«Чтобы не доводить дома до аварийного состояния, необходимо реагировать на проблему и вносить такие дома в региональную программу», — подчеркнул он. 

#петербург #лифт #закс #дом
Дана Балан
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