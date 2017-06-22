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Происшествия
Девушку насмерть сбили на пешеходном переходе в Петербурге
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Девушку насмерть сбили на пешеходном переходе в Петербурге

10:04  22 Июня 2017
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Девушку насмерть сбили на пешеходном переходе в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июня. В Петербурге на пешеходном переходе сбили девушку. Она получила смертельные травмы, в результате которых скончалась.

Как стало известно ФАН, накануне автомобиль Nissan Teana под управлением мужчины 1996 года рождения, двигаясь от Литейного моста по улице Академика Лебедева в сторону улицы Боткинской, совершил наезд на петербурженку 1998 г.р. в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. Девушка скончалась до прибытия скорой помощи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

#петербург
Тимур Румянцев
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