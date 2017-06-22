«Северный поток-2» хочет привлечь инвесторов из Китая

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Москва, 22 июня. Nord Stream 2 AG — оператор строительства «Северного потока-2» провел переговоры с китайскими банками, в ходе которых обсуждалась возможность привлечения инвесторов для реализации проекта, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.

Сейчас компания активно общается с консультантами-кредиторами и подготавливает информационный пакет для потенциальных кредиторов. В ближайшие месяцы ожидается выход на финансовые рынки.

Отметим, что в конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские компании подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2». Ожидается, что пять организаций предоставят финансирование в объеме до 50% от общей стоимости проекта, которая составляет 9,5 млрд евро.